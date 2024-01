Taxi, avanza il bando per rilasciare le nuove licenze. Il debutto dopo il periodo estivo

Rimini procede per ampliare il numero delle licenze dei taxi. Gli assessori Roberta Frisoni (mobilità) e Juri Magrini (attività economiche) nella giornata di lunedì (29 gennaio) hanno incontrato le associazioni di categoria per fare il punto della situazione e per spiegare come verrà organizzato il bando. L’amministrazione ha confermato che si procederà con l’aumento delle licenze, nonostante lo scetticismo registrato tra le associazioni. A più riprese, rappresentanti del mondo economico, avevano lamentato la necessità di avere un maggior numero di mezzi, soprattutto nei periodi in cui si svolgono fiere e congressi. Il tavolo tornerà a riunirsi a febbraio, mentre le nuove licenze e dunque i nuovi taxi potrebbero arrivare non prima dell’estate o nell’autunno.

La bozza di provvedimento segue l’approvazione del decreto legge approvato lo scorso 5 ottobre dal Governo italiano che ha aperto alla possibilità per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate. L’amministrazione comunale ha scelto di intraprendere questa strada che porterà dunque alla possibilità di rilascio a titolo oneroso di 14 nuove licenze taxi allo scopo di aumentare l’offerta di servizio per la città.