Un team di 10 albergatori si candida alla guida di Federalberghi Riccione. "Torniamo protagonisti"

Una squadra di 10 albergatori contraddistinti da grande esperienza, passione, voglia di fare e grande apertura al confronto si mette in gioco con un obiettivo comune: far tornare Riccione ad essere protagonista nel panorama turistico nazionale ed internazionale. Ecco la squadra: Laura Amedei (Hotel Polo), Erika Bossoli (Hotel Tulipe), Rita Leardini (Hotel Lungomare), Stefano Amati (Hotel Carignano), Stefano Bertozzi (Hotel Golf), Giaco Burioni (Hotel Roma), Andrea Falzaresi (Club Family Hotel Riccione), Giorgio Fortunato (Hotel Trevi), Gabriele Leardini (Hotel Select), Silvano Turci (Hotel Corallo).

Martedì 4 giugno, alle ore 15:30 gli albergatori di Riccione, infatti, saranno chiamati a scegliere il nuovo presidente ed il consiglio dell’associazione. "5 motivi per andare a votare, 5 motivi per cambiare - spiegano i candidati -, associazione unita, più forte, autorevole con soci attivi e coinvolti; destagionalizzare tornando a comunicare Riccione sui mercati internazionali; progetto innovativo per attrarre giovani verso il lavoro alberghiero; rapporto solido e costruttivo con l’amministrazione con l’obiettivo di destinare almeno l’80% della tassa di soggiorno al Turismo; investire sul brand Riccione e renderlo ancora più forte.

“Crediamo nel futuro e proponiamo un programma di cambiamento e innovazione per il prossimo mandato. Pensiero strategico, idee e progetti sono alla base dell’innovazione per ritornare ad essere protagonisti – queste le dichiarazioni della squadra -. Vogliamo come albergatori coinvolgere tutto il mondo che ruota intorno al turismo, le varie associazioni, gli imprenditori e i cittadini per promuovere la nostra destinazione in Italia e all’estero, vogliamo tornare ad essere un brand di valore. Se la destinazione migliora il proprio appeal, la propria capacità di essere attrattiva, tutto il sistema turistico avrà una ricaduta economica virtuosa. Per fare questo serve un grande progetto inclusivo”.