Team Bota e Banca Malatestiana insieme per portare la Pasqua nelle famiglie bisognose

Un fine settimana dolce, anzi dolcissimo, quello appena trascorso, in particolare per le famiglie sostenute dal TeamBòta di Rimini che, grazie alla donazione dell’Istituto di Credito riminese, all’interno del loro consueto box alimentare hanno trovato una deliziosa sorpresa: il tradizionale uovo di Pasqua. Banca Malatestiana ha deciso anche quest’anno di raddoppiare la solidarietà, acquistando uova di cioccolato solidali dell’ associazione AIL - Rimini e le ha poi donate all’ Odv TeamBota, che le ha consegnate alle oltre 140 famiglie di cui si prende cura da marzo scorso, fornendo loro ogni settimana generi alimentari e beni di prima necessità, raccolti grazie al generoso progetto chiamato “Spesa Sospesa“.

“Le nuove generazioni rappresentano una risorsa davvero importante per la nostra società e i ragazzi di TeamBota ne sono la dimostrazione – dichiara il Presidente di Banca Malatestiana Enrica Cavalli - Ammiro questo gruppo di giovani riminesi che ha concepito e sviluppato, con energia, questo ambizioso progetto sociale pensato per contrastare l’emergenza Coronavirus; hanno promosso, infatti, un volontariato diffuso e una quotidianità etica che, in pochissimo tempo hanno “contagiato” l’intera comunità, noi compresi. Un efficiente esempio di cooperazione e solidarietà, principi che condividiamo nel nostro operare quotidiano. “