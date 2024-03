Al Galli maxi bandiera palestinese dal loggione, gli attivisti: "Il mondo della cultura prenda posizione"

Una gigante bandiera della Palestina è apparsa in teatro a Rimini. E’ accaduto alla fine dello spettacolo Frankenstein (a love story) della compagnia Motus al Teatro Amintore Galli. Si è trattato di un maxi stendardo di 15 metri, preparato dall’associazione “Rimini per Gaza”. “Il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare la cittadinanza sul massacro in corso a Gaza a causa dell'esercito israeliano e chiedere ancora una volta come facciamo da mesi al Comune di Rimini, all'assessora Francesca Mattei e al sindaco Jamil Sadegholvaad di prendere una posizione netta e chiara a sostegno del popolo palestinese. Ringraziamo Motus per il sostegno e invitiamo tutto il mondo dell'arte e della cultura a prendere posizione”, scrive in una nota attraverso i social l’associazione. Molti gli applausi dal pubblico, non appena gli attivisti hanno srotolato la bandiera dal loggione. Anche Motus ha dato il suo appoggio all’iniziativa.