Tutto esaurito per la serata della Diversabilità, show con i Terconauti e il premio di Riviera Banca

Giovedi sera (19 maggio) si è tenuta al Teatro della Regina la decima Giornata della diversabilità, e se non fosse per le mascherine Ffp2 sembrava finalmente di essere tornati alla normalità prepandemica. Un teatro gremito di bambini e adulti ha accolto con calorosi applausi tutti i protagonisti saliti sul palco per celebrare le diversità e le disabilità, i valori di accoglienza e incisività attraverso musica e racconti.

Ad aprire la serata la Mondaino Youth Orchester, presentata dal maestro Chiaretti, che ha messo in evidenza come siano cambiate le cose in questi due anni di pandemia, “a gennaio 2020 i nostri ragazzi erano piccoli, ora sono cresciuti quindi da young siamo diventanti una youth orchestra”, raccontano i protagonisti. A seguire le ricercatrici di Filo’, l’associazione bolognese che ha organizzato i laboratori con le classi quarte delle scuole primarie di Cattolica, San Giovanni in Marignano e Misano, hanno presentato l’attività svolta in aula, raccontando il percorso in tre tappe vissuto dai ragazzi con l’obiettivo di approcciare i temi della diversità attraverso la filosofia.

Momenti di emozione hanno a loro volta suscitato gli studenti della classe 1A della secondaria dell’ Ic di San Giovanni in Marignano dimostrando al pubblico come la musica possa essere uno stimolo di unione ed inclusività. La compagna di classe autistica con orecchio assoluto ha trascinato tutti i suoi compagni nella propria passione per la musica, e loro oltre a diventare la band che la accompagna cantando, mentre lei suona la tastiera, l’ha omaggiata con pensieri e poesie cariche di dolcezza e stima. La giornalista Veronica Lisotti, ufficialmente invitata come testimonial di una campagna di sostegno per i malati di leucemia saluta il pubblico in video.

Arriva poi il momento dei Terconauti, simpaticissimi Damiano & co. che raccontano al pubblico con una modalità autentica, originale e coinvolgente alcune pillole sull’autismo, toccando temi profondi del rapporto tra la delicata sfera degli autisti asperger e il mondo esterno. Un Damiano entusiasta, travolgente e canterino si trascina il pubblico in un finale da hip hip hurrà. La serata si conclude con la proclamazione della classe vincitrice del Premio Etico, consegnato da Fausto Caldari presidente di Riviera Banca alla classe 4C della scuola elementare Repubblica di Cattolica, alla presenza sul palco della giuria del Premio, della sindaca Franca Foronchi e dell’assessore all’istruzione Federico Vaccarini. Il progetto vincitore propone l’installazione di casette di libri speciali costruiti secondo le regole della comunicazione aumentativa, che si auspica verranno installate in luoghi dove i bambini passeggiano, e ne possano fruire.