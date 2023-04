Tecnopolo e Acquarena, arrivano le condanne per le opere finanziate con fondi pubblici

Dopo le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero, che nei confronti dei 18 imputati aveva chiesto pene complessive per 14 anni di reclusione, è arrivata la sentenza del processo su Tecnopolo e Acquarena, le due opere di Rimini finanziate con fondi pubblici e una delle quali mai realizzata. Per quanto riguarda il filone Acquarena, la piscina che sarebbe dovuta sorgere in via della Fiera, sono stati ritenuti colpevoli dei reati lo ascritti il "facilitatore” Mirco Ragazzi, Stefano Guicciardi (Vice Direttore della Banca Popoiare dell'Emilia Romagna) e Maurizio Canini (rappresentante durante la gara pubblica del raggruppamento facente capo alla Axia) e condannati a 1 anno e 9 mesi con la sospensione della pena. Per la questione del Teconopolo, invece, sono stati condannati a 8 mesi con la sospensione della pena Pierpaolo Messina (dipendente del Comune di Rimini), Stefano Gnoli (assistente lavori generale) e Alessandro Perrotta (direttore tecnico e responsabile del cantiere per l'A.t.i.). Assolti tutti gli altri imputati tra cui i dipendenti comunali Massimo Totti (Dirigente Unità Progetti Speciali del Comune di Rimini) e Donata Bigazzi (dipendente del Comune di Rimini con il ruolo di Collaudatrice dell'opera). Allo stesso tempi il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Regione Emilia-Romagna accogliendo, invece, quella presentata dal Comune di Rimini che dovrà essere liquidata in separata sede.

Per il filone che riguarda il Tecnopolo, l'indagine si fondava sull'ipotesi di turbativa d'asta e falso con al centro delle accuse una dichiarazione di completamento lavori del Tecnopolo e la certificazione di collaudo per ottenere il finanziamento di un milione e 350mila euro dalla Regione. Per la questione di Acquarena, invece, secondo le accuse per partecipare alla gara d'appalto per la piscina erano state prodotte delle documentazioni bancaria fasulle retrodatate, così da dimostrare il coinvolgimento di istituti bancari, in data anteriore a quella di scadenza della presentazione delle offerte.

L’attività investigativa era partita nel 2015 da segnalazioni dell’ex assessore Roberto Biagini della giunta Gnassi, all’allora Procuratore Capo Paolo Giovagnoli dopo una "indagine" condotta dallo stesso Biagini all’interno dell’assessorato di cui aveva la delega sull’attività del modenese Mirco Ragazzi come “facilitatore” presso gli uffici del Comune di Rimini nei quali avrebbe avuto un accesso troppo libero. A condurre l’inchiesta era stata la Guardia di Finanza di Rimini che aveva raccolto un cospicuo materiale anche grazie a intercettazioni ambientali e telefoniche.

"Non entro nel merito della sentenza emanata dal Tribunale di Rimini - ha commentato l'ex assessore Biagnini. - E' un compito che spetta alle parti processuali, Procura, avvocati degli imputati e delle parti civili. Rimangono però sospese le domande lasciate senza risposta del sottofondo politico-istituzionale della questione. Perché il Presidente del C.A.R. (Consorzio Artigiani Romagnolo), di allora, Roberto Perazzini, ha chiamato un consulente da Modena, tal Mirco Ragazzi, mettendolo sotto contratto, per interloquire con il Comune di Rimini? Chi ha legittimato e autorizzato il Capo di Gabinetto del sindaco Gnassi, Sergio Funelli, ad introdurre Mirco Ragazzi nel settore dei Lavori Pubblici del Comune di Rimini, e a quale titolo? Perché dopo che si è venuti a conoscenza del contenuto delle intercettazioni nel settembre del 2019 e di tutto il marcio che emergeva: “chi devo far fuori Conscoop e chi l’altra ..Il C.A.R. ?” (Parole di un contenuto estremamente grave e pericolose uscite dalla bocca di Funelli, il Capo di Gabinetto di Gnassi) non sono stati assunti provvedimenti immediati da parte del sindaco Gnassi? Perché non l’ha cacciato via a calci nel sedere come avrebbe meritato?"

"Stessa cosa - prosegue Biagini - si può affermare per quanto emerso nei dialoghi tra Funelli e il portavoce della Giunta, Fabrizio Bronzetti dove emerge che hanno sottaciuto al sindaco di aver inoltrato un esposto a lui indirizzato alla Procura della Repubblica. Fatto anch’esso grave considerando il rapporto fiduciario che legava il sindaco alle due figure. E il comportamento dei responsabili del PD di allora? Perché invece di etichettare il sottoscritto come “un visionario vendicativo”, mentre non avevo fatto che il mio dovere di denuncia come il codice di procedura penale impone ai pubblici ufficiali, avallando tutto quello che Gnassi diceva. Ricordate: “quelle di Biagini sono tutte illazioni facilmente confutabili”? Non hanno, alla luce dei vergognosi dialoghi emersi dalle intercettazioni, assunto provvedimenti nei confronti degli iscritti che comparivano nelle intercettazioni? Perché non hanno stigmatizzato pubblicamente quei comportamenti prendendone le distanze? Facile “sparare”, a comando dell’imperatore e dei suoi “bucellarii”, sul sottoscritto ormai fuori dai ruoli istituzionali. Di tutto questo non si è mai parlato perché evidentemente doveva rimanere silenziato. Ma perché?"