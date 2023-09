Teenager schiavi di cellulari e videogiochi, l'Ausl avvia il progetto "Educazione al digitale" dei bambini

Sono racconti che devono fare riflettere e a svelarle è l'Ausl Romagna. C'è il caso di Giorgia: è una bambina di 2 anni che non riesce a mangiare se non guardando un video. Poi c'è Leonardo: è un bambino di 8 anni che gioca da solo in camera con i videogiochi e la notte non riesce a dormire. Filippo ha 13 anni, e invece al mare con i genitori si rifiuta di uscire dalla stanza perché vuole rimanere a chattare con la sua amica. Questi sono solo alcuni dei casi raccontanti da alcuni genitori di fronte a nuove sfide educative. La realtà virtuale, che indica tutto ciò che esiste e che riguarda Internet, ha un effetto concreto su di noi e sui nostri bambini. Genitori, pediatri ed educatori hanno bisogno di sapere come accompagnare i bambini a un uso sano e responsabile delle tecnologie digitali, vale a dire a quale età permettere loro di iniziare a utilizzare i dispositivi digitali, il tempo di utilizzo giornaliero, definito screen time, e la corretta tipologia dei contenuti visionati. Questo permette di mantenere quella che viene definita la “salute digitale”, importante ai fini della salute globale, al pari della salute biologica (come sta il corpo), psichica (come ci si sente) e sociale (come sono le relazioni).

A questo fine, il Dipartimento Materno-Infantile di Rimini (Ausl Romagna), diretto dalla dottoressa Gina Ancora, i pediatri di famiglia, rappresentati per questo progetto dalla dottoressa Antonella Antonelli e il distretto territoriale di Rimini e Riccione, diretto dal medico Mirco Tamagnini, hanno redatto un progetto di “Educazione al Digitale” che è stato finanziato con i fondi regionali della prevenzione anche tramite il supporto della dottoressa Elisabeth Bakken direttore igiene e Sanità Pubblica di Rimini.

“Si tratta – spiegano gli operatori - di un progetto unico in Italia che prevede un bilancio di salute digitale da parte dei pediatri di famiglia per aumentare la consapevolezza dei genitori sul tema e identificare eventuali situazioni a rischio su cui intervenire con informazione e interventi. A ciò si aggiunge una formazione congiunta su “Educare al digitale” per il personale sanitario, educativo e sociale che vede in questi giorni il suo evento conclusivo a Rimini.

Il corso

Il corso ha visto la partecipazione di circa 350 iscritti ad ascoltare esperti come il dottor Luca Pisano, psicoterapeuta, esperto in giurisdizione minorile e in cyberbullismo, che dal 2022 realizza per il Dipartimento per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto “il patentino digitale per i minori autori del reato” e il pediatra Osama al Jamal, segretario della Fimp regionale Sardegna. L’obiettivo del progetto è di attivare un programma di prevenzione-intervento che parta dalla gravidanza, attraversi il momento della nascita per arrivare attraverso i pediatri di famiglia alla neuropsichiatria infantile e ai centri per le famiglie per proteggere i nostri giovani dal “pifferaio magico” del mondo virtuale facendo cultura e identificando precocemente i disturbi da abuso del digitale”.