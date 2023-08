Televisione, sarà Rimini a dare il via alla nuova stagione di Linea Verde Life su Rai 1

Sarà Rimini a dare il via alla nuova stagione di Linea Verde Life, il programma di Rai 1 che inizia il suo viaggio televisivo lungo lo Stivale con una puntata dedicata a Rimini e ai suoi dintorni raccontando, in un'epoca di transizione ecologica, il territorio, la sua storia, le sue eccellenze e il lavoro che è stato fatto in questi anni attorno all’ampio e fondamentale tema della sostenibilità.

La troupe di Linea Verde è in questi giorni a Rimini, fra la piazza sull’acqua con il bimillenario ponte di Tiberio, il Parco del mare, le piste ciclabili e il Bike Park, per registrare la puntata che andrà in onda sabato 16 settembre ore 12.20 su Rai 1. La nuova edizione sarà condotta da due new entry: Elisa Isoardi conduttrice già di diversi programmi televisivi e Monica Caradonna giornalista ed esperta di cucina.

Le telecamere della Rai continuano a essere puntate sulla città: nei prossimi giorni arriverà a Rimini la troupe di “Origini”, programma di Rai 2 dedicato al tema affascinante della storia antica e profonda della nostra nazione, per realizzare le riprese che andranno in onda l’8 ottobre su Rai 2, mentre il 19 agosto su Rai 1 Linea Blu ha raccontato Rimini e la Romagna attraverso il mare. Quello dell’immaginario di Federico Fellini, quello che 180 anni fa ha dato avvio alla storia del turismo balneare, quello dello sport internazionale degli eventi e delle nuove opportunità.