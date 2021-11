Temperature in picchiata e in alta Valmarecchia fa capolino la prima neve

Primo assaggio d'inverno per la provincia di Rimini che, nella notte tra domenica e lunedì, ha visto l'alta Valmarecchia imbiancarsi con una prima spolverata di neve. Le temperature in picchiata, infatti, hanno portato i fiocchi nell'entroterra con la colonnina di mercurio scesa fino a far segnare -5°. Situazione migliore sulla costa dove, però, le minime non sono andate oltre i 3,6° con una pioggia battente accompagnata da un forte vento. Non si registrano comunque disagi alla circolazione stradale o danni e, per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un miglioramento e temperature in risalita almeno fino al primo dicembre anche se le massime non dovrebbero andare oltre i 10°.