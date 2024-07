"Il tempo è denaro", progetto innovativo dell’unità di strada per giocatori d’azzardo

Un’unità mobile, che si sposterà tra i principali luoghi di gioco d’azzardo, con a bordo operatori specializzati in grado di fornire supporto ai giocatori e attraverso il dialogo e il confronto aiutarli a gestire il tempo di gioco e la quantità di denaro speso. Ecco, in estrema sintesi, la fotografia del progetto “Il tempo è denaro”, innovativo servizio itinerante al via il 5 luglio, messo in campo dall’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche Rimini di Ausl Romagna (diretta dal dottor Teo Vignoli) insieme ai Comuni dei Distretti di Rimini e Riccione nell’ambito del progetto Circolando con la cooperativa Cento Fiori, unitamente alla collaborazione della rete Gap di Rimini e Riccione.

Nello specifico, l’iniziativa si inserisce tra le azioni volte a prevenire e ridurre situazioni croniche di dipendenza da gioco, attraverso l’utilizzo di postazioni mobili e di un avvicinamento ai luoghi di gioco, che forniscano ai giocatori occasioni di riflessione critica rispetto ai propri comportamenti, favorendo una richiesta d’aiuto, limitando il danno e contenendo i rischi di sviluppare un gioco d’azzardo patologico (non a caso “Vuoi un aiuto per giocare in modo consapevole?” è il messaggio slogan che l’accompagna).

Le prime uscite dell’unità mobile sono in programma venerdì 5 luglio e mercoledì 10 luglio, con orario dalle 17 alle 20, alla Sala Giochi Smeraldo, a Miramare, grazie ad una proficua collaborazione con i gestori della struttura che hanno dato la massima disponibilità a collaborare con l’iniziativa. In tali occasioni operatori esperti saranno a disposizione per fornire consigli e strumenti pratici, promuovendo un approccio al gioco più consapevole e responsabile, oltre che offrire anche informazioni sui servizi disponibili.