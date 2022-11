Tempo pieno a scuola, l'annuncio della vicesindaca: "C'è un gap da colmare, parte la fase sperimentale"

Istruzione e tempo pieno a scuola. Un tema su cui Rimini deve e vuole recuperare il terreno perso. A fare il punto sulla situazione è la vicesindaca Chiara Bellini: “Coniugare le esigenze concrete delle famiglie riminesi con la ricerca di soluzioni educative innovative. Questo, in un contesto economico non facile come quello che stiamo vivendo, è quanto l’amministrazione comunale di Rimini sta mettendo in campo per rispondere ad un servizio sempre più richiesto dalle famiglie riminesi, quello del tempo pieno. Un ambito in cui Rimini conta un gap storico, siamo infatti il territorio della regione con meno classi a tempo pieno, una situazione non più procrastinabile”.

“Come ho già avuto modo di spiegare, quello del tempo pieno è un ambito di stretta pertinenza del Ministero dell’Istruzione, che abbiamo provveduto ad informare e con il quale, tramite la collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, siamo in contatto e costante aggiornamento. Ma, viste le difficoltà attuali ad arrivare ad una soluzione di questo tipo, Rimini ha comunque deciso di avviare una sperimentazione locale che, se avrà riscontro positivo, potrebbe essere potenziata”, annuncia la vice sindaca.

Poi si addentra sull’argomento: “É notizia proprio di queste ore che il Consiglio di Istituto della scuola primaria Lagomaggio ha approvato il progetto comunale per avviare un gruppo educativo post scuola pomeridiano di stampo sperimentale che vedrà, nella sua fase iniziale, il coinvolgimento delle due prime classi presenti nella scuola. Si tratta di aggiungere all’unica giornata già prevista dall’offerta educativa, altre quattro giornate di permanenza a scuola nel pomeriggio, comprensive di mensa scolastica e servizi di tipo ricreativo, socializzante e ludico con educatori ed educatrici professionisti”.

“Una proposta che, dopo i necessari passaggi istituzionali, potrà partire già da dicembre – spiega Bellini -. Non è certo questa la risposta strutturale che tutti noi ci aspettiamo dallo Stato, ma la priorità oggi è quella di lavorare con quello che abbiamo, cercando da subito, senza aspettare altri, di dare la risposta ad un bisogno crescente delle nostre famiglie. Un quartiere, quello che fa riferimento alla scuola primaria Lagomaggio, in cui da tempo è alta la ricerca di questa opportunità che, ad oggi, è attiva solo parzialmente. Il Comune non può sostituirsi certo allo Stato nelle sue prerogative istituzionali, ma insieme ad esso, la dirigenza scolastica, il personale e l’associazionismo, può lavorare ad una soluzione interessante ed utile sia per i genitori che per gli studenti”.