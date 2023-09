In tenda al parco con favole, falò e passeggiate, l'Asmara diventa un ritrovo per bambini e famiglie

L'associazione Regno di Fuori Aps gestisce il Parco Asmara dal gennaio 2020 mantenendo aperto il chiosco informativo, provvedendo alla manutenzione, ma anche effettuando attività di incontro, aggregazione e animazione soprattutto rivolte alle famiglie. È ormai diventata una tradizione estiva la proposta di tendate per le famiglie. La prima risale infatti all'estate del 2021 ed era nata con l'intento di far passare un momento spensierato e sereno anche durante il periodo Covid.

Ogni nottata è pensata nel dettaglio. Per le famiglie sprovviste di tende l'associazione pensa a tutto: viene fornita una tenda adatta per il numero dei partecipanti e tutte le indicazioni necessarie per passare una notte all'aperto. L'arrivo al Parco è previsto intorno alle 19 per permettere ai partecipanti di contribuire al montaggio del campo. Una volta terminata la sistemazione si cena tutti insieme, poi è prevista una passeggiata notturna animata con torce per tutti i bambini, fornite dall'Associazione, che permette di visitare il parco Asmara immersi nel buio alla scoperta di tane e passaggi di piccoli e grandi animali. Al rientro, ad attendere i campeggiatori, il falò e i marshmallow, la storia della buonanotte prima di prepararsi tutti a ritirarsi in tenda.

Diana e Omar di Regno di Fuori restano svegli a turno durante tutta la notte per rendere più sicuro il campo e rispondere a eventuali bisogni dei campeggiatori. Trascorsa la notte ci si incontra per la colazione con prodotti del territorio: pane fresco del forno Ruggeri di Cattolica, succhi di frutta e marmellate del Poggio San Martino di San Giovanni in Marignano e per tutti gli adulti un caffè ristoratore offerto dall'Associazione Regno di Fuori Aps.

Anche nell’estate 2023 le richieste sono state numerose: per questo sono state proposte tre date, due nel mese di agosto e una il 9 settembre. Quasi 200 i partecipanti che hanno trascorso l’intera notte al parco in questa estate.

L'associazione nel tempo ha deciso anche di investire nel progetto acquistando quasi 50 tende, oltre a materassini che dal prossimo anno verranno forniti per l'interno della tenda, libri e storie sulla natura.

“Diana e Omar vi aspettano all’ultima tendata della stagione in programma il 9 settembre e, per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare, arrivederci al prossimo anno”. Nel precedente appuntamento anche il sindaco Daniele Morelli e l’assessore Bertuccioli hanno salutato i partecipanti alla tendata “sottolineando il valore dell’esperienza, ma anche l’importanza di avere una realtà che gestisce con cura e attenzione un luogo davvero speciale, rendendolo accogliente e accessibile alle famiglie con esperienze di valore”.