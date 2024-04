Tenta di difendere una ragazza e viene a sua volta aggredito: tre denunce

Intervenuto per difendere una ragazza, è stato a sua volta aggredito. Nelle prime ore del mattino di sabato il personale della Polizia di Stato di Rimini ha denunciato in stato di libertà tre cittadini, di cui due stranieri, per il reato di lesioni personali aggravate.

Nello specifico, alle ore 3.15 circa due volanti della Polizia di Stato sono intervenute in Via Sigismondo Malatesta, poiché al numero di emergenza 112 era giunta una chiamata nella quale il richiedente riferiva di essere stato aggredito da più persone. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il ragazzo per terra con segni al volto.

Lo stesso ha riferito che era intervenuto in difesa di una ragazza in difficoltà con un giovane che stava alzando le mani su di lei. Nel momento in cui il giovane è intervenuto a difesa della ragazza, sono giunti altri due giovani che lo hanno aggredito con calci e pugni al volto e alla schiena, facendolo cadere per terra.

Gli agenti intervenuti, nel frattempo, hanno udito degli schiamazzi nelle vicinanze e, giunti nella piazza adiacente, hanno notato dei ragazzi le cui descrizioni corrispondevano a quelle fornite dal ragazzo aggredito. In considerazione dei fatti accaduti e a seguito del riconoscimento dei ragazzi come gli autori dell’aggressione da parte dell'aggredito, gli stessi sono stati denunciati in stato di libertà.