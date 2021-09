Tenta di rapinare un negozio e aggredisce gli agenti della polizia di Stato

Nella giornata di sanato il personale della Questura di Rimini è intervenuto in un bar cittadino dove era stata segnalata una rapina a mano armata. Quando la pattuglia delle Volanti è arrivata sul posto, gli agenti hanno notato un uomo che stava fuggendo e dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarlo. Nonostante le divise, il malvivente ha iniziato ad agitarsi predendo a calci e pugni il personale della Questura che alla fine lo ha immobilizzato. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 39enne che, poco prima, era entrato nel locale aggredendo il personale nel tentativo di mettere a segno un colpo. Portato in Questura, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per tentata rapina aggravata, minacce e oltraggio.