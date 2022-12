Tenta di rubare 300 euro di profumi da un negozio del centro, scoperto e arrestato dai Carabinieri

Tenta di rubare 300 euro in profumi, in un negozio del centro storico, ma viene scoperto e tratto in arresto dai Carabinieri. Nella tarda serata di martedì (20 dicembre) il personale della Stazione Carabinieri di Rimini Porto è intervenuto nel negozio di corso d’Augusto, dopo che aveva ricevuto una chiamata da parte del personale di sicurezza dell’attività. Giunti sul posto i militari hanno eseguito una perquisizione personale, trovando nascosti alcuni profumi per un valore di circa 300 euro.

La merce rinvenuta è stata poi restituita all’esercizio commerciale e l’uomo, un italiano 34enne, è stato tratto in arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato. E’ stato poi posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della direttissima prevista in queste ore.