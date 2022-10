Tenta di rubare al supermercato e colpisce con un calcio il personale di vigilanza

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di sabato, al Conad di viale Vespucci dove un malvivente sorpreso a rubare tra gli scaffali ha aggredito il personale del supermercato. Il ladro, poi identificato per un 25enne marocchino, si era impossessato di alcuni prodotti per poi cercare di uscire senza pagare. Smascherato dal sistema antitaccheggio, nel tentativo di fuggire il malvivente ha aggredito l'addetto della sicurezza con un calcio ma è stato bloccato e consegnato agli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto. Arrestato e portato in Questura, il rapinatore è stato processato per direttissima lunedì mattina.