Tenta di rubare l'auto a un carabiniere, il militare lo coglie sul fatto

E' andata male a un 18enne ucraino che, nel pomeriggio di martedì in via Losanna, ha tentato di rubare una Fiat Cubo lasciata in sosta. Il veicolo, infatti, era di proprietà di un carabiniere in quel momento libero dal servizio che quando è tornato a riprendere l'auto ha sorpreso il ladro già all'interno dell'abitacolo che stava armeggiando sotto al cruscotto. Il malvivente, alla vista del proprietario, è fuggito a piedi ma è stato rincorso e bloccato dal militare che nel frattempo ha chiesto l'aiuto dei colleghi. Portato in caserma, il 18enne è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato.

Sempre martedì pomeriggio i carabinieri hanno arrestto anche un 37enne originario de L'Aquila già sottoposto agli arresti domiciliari per estorsione. L'abruzzese, infatti, è stato sorpreso da una pattuglia mentre camminava tranquillamente in centro storico a Rimini nonostante il provvedimento restrittivo. Portato in caserma, mercoledì mattina è stato processato per direttissima e il giudice lo ha rimesso ai domiciliari questa volta col braccialetto elettronico.