Tenta di rubare nell'ambulatorio dell'ospedale, ladro bloccato da polizia e vigilanza

L'allarme è scattato intorno alle 23.30 di lunedì nel padiglione del Centro di Salute Mentale dell'Infermi di Rimini e, sul posto, si è precipitata una Volante della Polizia di Stato e il servizio di vigilanza del nosocomio riminese. Agenti e guardie giurate hanno iniziato a perlustrare l'area e in un ambulatorio, nascosto sotto la scrivania, hanno trovato l'uomo che aveva forzato finestra e porte per entrare e rovistare negli armadietti. Perquisito il ladro, un italiano, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso. Il tutto è valso all'uomo le manette per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Portato in Questura, nella mattinata di martedì è stato processato per direttissima e il giudice, al termine dell'udienza, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.