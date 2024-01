Tenta di rubare soldi nello spogliatoio di un bar, bloccato dal barista e da un poliziotto fuori servizio: arrestato

Tenta di compiere un furto nello spogliatoio di un bar, ma il colpo non ha successo e viene arrestato dalla Polizia. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, sabato, quando personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero di 37 anni per il reato di rapina impropria. Nello specifico, alle 22 circa, una volante della Questura di Rimini è intervenuta presso un bar in Piazza Cavour, in quanto un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, aveva fermato una persona che dopo un furto all’interno dell’attività commerciale, ed una colluttazione con il personale dipendente, aveva tentato di scappare.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che l’uomo era entrato all’interno dello spogliatoio dei dipendenti ed aveva tentato di asportare un portafoglio e contanti tolti da un altro borsellino. Il barista, accorgendosi dei fatti, ha tentato di bloccarlo, ne è venuta fuori una colluttazione fino all’intervento dell’agente fuori servizio. La Polizia ha proceduto all’arresto del soggetto che sarà processato per direttissima lunedì mattina.