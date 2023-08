Tenta di rubare una bici in un negozio e poi aggredisce il personale della Questura

Le Volanti della Questura sono intervenute, nella mattinata di giovedì, a Rivazzurra dove il titolare di un negozio di bici aveva denunciato il tentativo di furto di una due ruote. All'arrivo delle pattuglie gli agenti hanno trovato il presunto malvivente che era accerchiato da diverse persone e, dopo aver riportato la calma, hanno accertato che si trattava di uno straniero sorpreso dal proprietario a rubare. Secondo quanto emerso il ladro, dopo aver preso una bici dalla rastrelliera e tentato di allontanarsi, era stato rincorso e fermato col negoziante che era riuscito a rientrare in possesso del maltolto. Pochi minuti dopo, però, lo straniero era tornato sul posto iniziando ad inveire e sostenere che la bici era di sua proprietà. Anche davanti alle divise il malvivente ha continuato a tenere un comportamento aggressivo e, quando ha cercato di allontanarsi nuovamente, al richiamo del personale della Questura ha dato in escandescenza avventandosi contro di loro con calci, morsi e graffi tanto da costringerli a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove sono stati poi dimessi con una prognosi di 5 giorni. Bloccato e portato negli uffici di piazzale Bornaccini, anche una volta in camera di sicurezza si è scatenato danneggiando gli arredi. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l'uomo è stato processato per direttissima venerdì mattina.