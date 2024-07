Tenta di scappare dal supermercato senza pagare e aggredisce i dipendenti

Si è concluso con le manette il tentativo di una ragazza straniera di scappare dal supermercato senza pagare la merce. L'allarme è partito verso le 15.40 di lunedì quando, dall'attività nei pressi del Mercato Coperto di Rimini, è partito l'allarme che ha fatto intervenire una pattuglia delle Volanti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la malvivente che, dopo aver nascosto i prodotti in una borsa, si era avviata all'uscita pagandone solo una parte. I traffici della donna non erano passati inosservati dalla cassiera che che chiesto di ispezionare la borsa ma, alla richiesta, la straniera ha iniziato ad inveirle contro per poi fuggire inseguita dal personale del negozio.

Raggiunta dai dipendenti, la ladra si è rivoltata con graffi e calci e solo l'intervento del personale della Questura è riuscito a riportarla alla calma. Arrestata con l'accusa di tentata rapina impropria e portata negli uffici di piazzale Bornaccini. Dopo una notte in camera di sicurezza è stata processata per direttissima col giudice che ne ha convalidato il fermo.