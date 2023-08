Tenta di svaligiare il minimarket e aggredisce il titolare del negozio

Una vera e propria furia il romeno 28enne che, lo scorso lunedì, ha rapinato un minimarket di Cattolica per poi aggredire anche i carabinieri. Il malvivente era entrato in azione all'alba quando, entrando nel locale, ha minacciato il titolare bengalese affinchè gli consegnasse il contenuto della cassa. La vittima si è rifiutata ma, il 28enne, l'ha prima affrontato con una bottiglia per poi picchiarlo. Il negoziante è però riuscito a dare l'allarme e, sul posto, si è precipitata una pattuglia dei carabinieri coi militari dell'Arma che hanno sorpreso il rapinatore in flagranza. Nonostante l'arrivo delle divise, lo straniero ha continuato a dare in escandescenza parendosela anche coi militari dell'Arma, prima insultandoli per poi aggredirli fisicamente, fino a quando è stato immobilizzato e portato in caserma. Arrestato per tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare dell'obbligo di firma fino alla prossima udienza.