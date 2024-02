Tenta di svaligiare il ristorante, ladro tradito dalle telecamere di videosorveglianza

L'impianto di videosorveglianza si è rivelato fatale per un ladro che, all'alba di giovedì, ha tentato di svaligiare un locale sulla spiaggia di Rimini ed è stato arrestato. L'allarme è arrivato alla centrale operativa di Vigilar intorno alle 5.30 quando, il malvivente, è entrato all'interno del ristorante "Nettuno" in piazzale Kennedy ed è stata allertata anche la Questura. Sul posto, oltre agli addetti alla sicurezza, si è precipitata una Volante della Polizia di Stato. Il ladro era ancora all'interno e, quando si è reso conto di essere in trappola, ha tentato una disperata fuga in spiaggia ma è stato bloccato. Nelle sue tasche gli agenti hanno trovato il denaro che aveva arraffato dalla cassa che è stato poi restituito. Per il malvivente sono scattate le manette ed è stato portato in Questura per le pratiche di rito.