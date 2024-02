Tenta di vendere droga agli agenti in borghese, spacciatore sprovveduto in manette

La poca avvedutezza è costata le manette e un processo per direttissima a uno spacciatore 33enne che, nel pomeriggio di mercoledì, ha offerto delle dosi di droga a degli agenti in borghese della Municipale. Il personale della Locale, in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, si trovava nel centro di Rimini quando il pusher ha l'auto civetta con un cenno e chiesto agli occupanti se cercavano della droga. Gli uomini della squadra giudiziaria hanno accettato la proposta, sono scesi dall'auto, si sono qualificati e gli hanno messo le manette. Perquisito, il 33enne è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish. Arrestato e portato nelle camere di sicurezza del comando, nella mattinata di giovedì è stato processato per direttissima.