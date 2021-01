Tenta di vendere su internet un mini-escavatore rubato oltre 20 anni fa

Il furto di un mini escavatore Fiat-Hitachi per il movimento terra risale al lontano 1999 quando, il mezzo di proprietà di una ditta edile del bolognese, era sparito dal cantiere. I proprietari, all'epoca, avevano sporto denuncia per il macchinario che valeva circa 5mila euro ma non era più stato ritrovato fino a quando è rispuntato su un annuncio di vendita on line. Il potenziale acquirente, però, si è insospettito e dopo aver preso nota del numero seriale si è rivolto ai carabinieri di Villa Verucchio che hanno iniziato una serie di indagini fino a scoprire che si trattava di un mezzo rubato. E' così scattata la perqusizione in un terreno di Santarcangelo dove il mini escavatore era custodito e, alla fine, il proprietario dell'appezzamento che lo aveva messo in vendita è stato denunciato per ricettazione.