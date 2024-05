Tenta il gesto estremo dandosi fuoco davanti alla moglie, momenti di terrore sul porto

Momenti di terrore sul porto di Riccione dove, nel pomeriggio di martedì, un uomo ha tentato il gesto estremo dandosi fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 17.45 in viale Milano, nei pressi dell'hotel Nautico, quando un albanese 48enne residente nella Perla Verde si sarebbe cosparso di alcol davanti alla moglie per poi appiccare le fiamme che lo hanno avvolto. Soccorso dal personale del 118, l'aspirante suicida ha riportato ustioni sul 70% del corpo ed è stato intubato sul posto dai sanitari che vista la situazione hanno allertato l'eliambulanza da Ravenna. Il 48enne, una volta stabilizzato, è stato prima trasportato allo stadio del baseball di Riccione per essere poi trasbordato sull'elimedica e trasferito d'urgenza nel reparto Grandi ustioni del "Bufalini" di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Riccione che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto ma, al momento, l'unico testimone sarebbe la moglie dello straniero che si trova in comprensibile stato di shock. I militari dell'Arma hanno ritrovato una bottiglietta di plastica al cui interno, verosimilmente, vi era del liquido infiammabile. La donna, viste le sue condizioni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso del "Ceccarini". Sul posto è intervenuta anche la Municipale che ha provveduto a recintare la zona e chiudere momentaneamente la strada.