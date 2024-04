Tenta la fuga dal supermercato senza pagare e aggredisce il personale della sicurezza

Le Volanti della Questura di Rimini sono intervenute nel tardo pomeriggio di domenica presso il centro commerciale "I Malatesta" dove il personale della sicurezza aveva bloccato un ladro. A finire in manette un giovane nordafricano che, entrato nel supermercato intorno alle 18.40, ha iniziato a girare tra le scansie per poi impossessarsi di due auricolari e un caricabatterie. Nascosta la merce nelle tasche ha quindi tentato di uscire senza passare dalle casse ma le sue manovre sono state notate dalla vigilanza che lo ha fermato invitandolo a pagare. Vistosi scoperto, il ladro ha dato in escandescenza tirando una bottiglia addosso alla guardia per poi tentare la fuga ma è stato rincorso e bloccato. Consegnato agli agenti della Polizia di Stato, lo straniero è stato portato in Questura e arrestato per rapina impropria. Dopo una notte in camera di sicurezza, nella mattinata di lunedì è stato processato per direttissima.