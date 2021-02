Tenta la rapina con una pistola per compressore, malvivente scacciato a bastonate

L'aspirante rapinatore non ha potuto far altro che scappare con la coda tra le gambe seguito da parecchie risate

Un'"arma" decisamente inconsueta quella usata da un aspirante rapinatore che, nella tarda mattinata di martedì, ha cercato di mettere a segno un colpo in un supermercato. Secondo quanto emerso intorno alle 13 un malvivente solitario è entrato in azione al Despar di via Parini, a Rimini, e nel tentativo di intimidire il cassiere per farsi consegnare il denaro ha puntato contro il dipendente una pistola da compressore. Alla vista dell'oggetto, praticamente inoffensivo, è scappata anche qualche risata. Per lui, oltre alla beffa, anche il danno quando il personale della sicurezza ha cercato di picchiarlo con il manico di una scopa mettendolo in fuga. E' comunque scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.