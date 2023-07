Tenta di rubare in una borsa sotto l'ombrellone, rincorso dai turisti e bloccato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza, in relazione al reato di “tentato furto”, un 47enne che, sulla spiaggia di Misano Adriatico, avrebbe cercato di impossessarsi del contenuto della borsa di una turista. Per quanto verificato, l’uomo, notato mentre frugava all’interno della borsa lasciata appesa all’ombrellone dello stabilimento dove la donna stava trascorrendo il pomeriggio, cercava poi di dileguarsi, ma veniva ostacolato da altri turisti e poi repentinamente bloccato e dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri, intervenuti prontamente sul posto. L’indagato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Misano Adriatico e verrà condotto dinanzi al Giudice di Rimini per la direttissima, prevista durante le prossime ore.