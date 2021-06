Tentano di vendere rare carte da gioco rubate, nei guai 3 giovani riminesi

Il colpo era stato messo a segno in un negozio di Ravenna, il bottino è spuntato in mano a dei ragazzi che cercavano di rivenderle a un collezionista di Bologna

Dovranno rispondere di furto e ricettazione in concorso tre riminesi di 26, 29 e 21 anni che, martedì a Bologna, hanno cercato di vendere a un negozio per collezionisti delle preziose carte da gioco risultate rubate. Il mazzo, del valore di 12mila euro, era sparito da un negozio analogo di Ravenna lo scorso 16 giugno e il colpo aveva fatto subito molto scalpore tra i collezionisti perchè secondo quanto emerso era composto da carte estremamente rare e quindi preziose. Il titolare dell'attività bolognese, a conoscenza del furto, ha riconosciuto immediatamente quel set e ha chiamato sia il collega romagnolo che una Volante della polizia di Stato. Gli agenti hanno provveduto a fermare i tre riminesi, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, legati agli stupefacenti e per spendita di soldi falsi, sono stati portati in Questura e fotosegnalati. Le foto sono poi state girate al negoziante ravennate che li ha riconosciuti come gli autori del furto del set delle carte facendo così scattare la denuncia.