Tentano l'assalto al distributore di benzina ma la cassaforte del self-service resiste

E' andato a vuoto il tentativo di scassinare il self service di un distributore di benzina a Ospedaletto coi malviventi che, dopo una serie di lunghi sforzi, sono stati costretti ad abbandonare l'impresa e fuggire a mani vuote. Il mancato colpo è andato in scena nella notte tra lunedì e martedi quando verso le 4 tre individui incappucciati, passando dai campi adiacenti alla piazzola di rifornimento, hanno preso di mira l'Ip di via Montescudo. Armati di flessibile hanno attaccato la colonnina ma, alla fine, la cassaforte ha resistito e il gruppo ha deciso di abbandonare l'impresa dandosela a gambe. Solo nella prima mattinata di martedì, quando il proprietario ha riaperto l'impianto, si è accorto dei danni al self service e ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri. I tentativi dei malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e i fotogrammi sono stati acquisiti dagli inquirenti dell'Arma per cercare di individuare i componenti della banda.