Lo accoltellano a un braccio per rubare il borsello, la polizia insegue e arresta i due rapinatori

Sventata una rapina serale ai danni di un passante, che si è visto accoltellato un braccio nel tentativo di due soggetti di rubargli il borsello. E' accaduto pochi minuti prima delle 22 giovedì sera in viale Regina Margherita, a Rimini. In quel momento passava una pattuglia della Polizia, che è stata richiamata a gran voce della vittima, ed è scattato l'inseguimento.

I due uomini indicati dalla vittima, uno in sella ad una bicicletta elettrica - poi abbandonata nella corsa -, e l’altro a piedi, alla vista dei poliziotti si sono dati velocemente alla fuga. Considerata la situazione gli agenti li hanno inseguiti riuscendo a raggiungerli e a bloccarli poco dopo. Entrambi sono stati tratti in arresto e portati in carcere. Si tratta di due uomini di nazionalità tunisina. Infine sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate in concorso ed uno dei due per ricettazione in quanto la bicicletta è risultata rubata.