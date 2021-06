Tentativi di truffe agli anziani fuori dall'ospedale: l'intervento della polizia

Sono state numerose le segnalazioni dei sanitari dell'Ospedale Infermi di Rimini raccolte dagli agenti di polizia del posto fisso di polizia nella struttura. I motivi delle problematiche erano sempre gli stessi: davanti agli ingressi o nel parcheggio del nosocomio, nelle ultime settimane, si era creato un ritrovo di abusivi persone note alle forze dell'ordine che infastidivano medici e infermieri, ma anche pazienti e visitatori, con pressanti richieste di denaro e non solo. In molti casi ci sono stati anche tentativi di truffa nei confronti delle persone più fragili, come gli anziani.

Raccolte le diverse segnalazioni è scattato un servizio mirato da parte della polizia di Stato. A coordinarlo il responsabile del posto fisso di polizia dell’ospedale. Gli agenti hanno presidiato per ore e in diversi momenti della giornata l’ospedale, riuscendo a identificare e allontanare quattro persone, sorprese a mendicare e avvicinare soprattutto anziani per derubarli usando tecniche ben collaudate. Prima gli chiedevano l'elemosiva e poi cercavano di confonderli per sfilare denaro o altro. Durante i controlli, un abusivo ha cercato di motivare la propria presenza con l’intento di vendere cartoline serigrafate, ma è stato subito smascherato. L'intervento tempestivo della polizia è stato necessario per eliminare una situazione pericolosa e rischiosa.

L’attenzione prestata dalla polizia, che si è avvalsa anche della collaborazione del servizio di vigilanza dell’ospedale, è stata apprezzata dai sanitari, che hanno ribadito la piena collaborazione nel segnalare analoghe situazioni se dovessero ripetersi in futuro.