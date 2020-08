Tentato di rubare dalle auto in sosta, arrestati dalla polizia

Verso le 5 di domenica il personale della polizia di Stato è intervenuto a Rimini in via Tartaglia dove erano stati segnalati due giovani extracomunitari intenti a rubare all'interno degli abitacoli dei veicoli in sosta. La pattuglia, arrivata sul posto, ha iniziato a controllare le strade di San Giuliano mare fino a quando ha intercettato le persone corrispondenti alla segnalazione. Alla vista dei lampeggianti gli stranieri hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati. In un primo momento i due hanno cercato di sostenere di essere minorenni ma, gli accertamenti, hanno permesso di identificarli per un18enne e un 20enne entrambi tunisini. Nelle tasche del più giovane è spuntato un coltello e, vistosi smascherato, il nordafricano ha iniziato a opporre resistenza nel tentativo di fuggire. Nonostante i calci e i pugni sferrati dal 18enne, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. L'amico, invece, è risultato essere clandestino in Italia e già deferito all'autorità giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio e violazione delle norme anti Covid nel marzo 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di risalire ad alcune auto che, poco prima, i giovani avevano cercato di scassinare così come di manomettere il lucchetto di una bici legata a un palo. Vista la situazione, entrambi sono stati quindi arrestati per tentato furto aggravato mentre, per il 18enne, si sono aggiunte anche le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere. I tunisini sono stati quindi portati in Questura e, lunedì, saranno processati per direttissima.