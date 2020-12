Tentato furto nella notte, il ladro smascherato dall'impianto d'allarme

Nella notte tra giovedì e venerdì una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Cattolica stava transitando lungo viale Carducci quando i militari sono stati attirati dall'entrata in funzione del sistema di allarme del supermercato Conad. Intervenuti sul posto hanno sorpreso in flagranza un 58enne di Saludecio, già noto alle forze dell'ordine, che dopo aver scavalcato la recinzione del cortile stava forzando una porta laterale. Alla vista delle divise il ladro ha tentato la fuga ma, dopo un breve inseguimento, è stato ammanettato. Portato in caserma e arrestato per tentato furto aggravato, dopo una notte in camera di sicurezza sarà processato per direttissima venerdì mattina.