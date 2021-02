Tentato furto nella pasticceria, i vicini si mobilitano per la caccia ai ladri

Serata agitata, quella di giovedì, a Bellaria dove in seguito a un tentato furto all'interno di una pasticceria i vicini si sono mobilitati per dare la caccia ai ladri. Teatro della vicenda è stata via Garibaldi dove, poco dopo le 20, i residenti hanno sentito un forte rumore provenire dal retro della pasticceria Jolly e dopo aver dato l'allarme si sono accorti che un'inferriata che proteggeva la finestra era stata divelta. In attesa dell'arrivo dei carabinieri si è diffuso un tam tam tra i cittadini secondo il quale i malviventi si trovavano ancora all'interno del negozio e, in diversi, si sono precipitati davanti all'attività commerciale pronti a dare la caccia ai ladri. Quando è arrivata la pattuglia dell'Arma, tuttavia, l'ispezione dei militari nei locali ha permesso di scoprire che i malviventi erano già fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sono in corso le indagini per per cercare di individuare gli autori del tentato furto e, al momento, gli inquirenti dei carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili all'identificazione dei ladri.