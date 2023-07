Sfonda la porta di una pizzeria e tenta di entrare in un negozio: Carabinieri sulle tracce del malvivente

Intorno alle 4.30 di questa notte un uomo, in stato di agitazione, avrebbe sfondato la porta di una pizzeria di palazzo Flaminio a Rimini. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente sarebbe entrato ma senza portare via nulla, nonostante nel locale ci fosse un barattolo di mance. Uscito, lo stesso uomo avrebbe poi preso una sedia per cercare di sfondare la vetrina del negozio Viviandi, ma dopo tre o quattro colpi avrebbe desistito. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere presenti in zona. I tentativi, scoperti sabato mattina, sono ora al vaglio dei Carabinieri che procedono con le indagini per rintracciare il responsabile.