Supermercato nel mirino dei ladri, colpo non riesce

Tentativo di furto al supermercato In's di via Orsoleto, a Rimini, nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi hanno cercato di forzare la porta ma l'entrata in funzione del sistema d'allarme li ha fatti desistere e sono fuggiti prima di riuscire a mettere le mani sulle casse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver constato il tentativo di scasso, si sono messi alla ricerca dei fuggitivi ma senza successo. I militari dell'Arma hanno acquisito anche i filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi per identificare la banda.