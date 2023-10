Un uomo trovato sanguinante in strada dopo la violenta lite, due fratelli arrestati per tentato omidicio

C'è da registrare un fatto di sangue avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Gabicce Mare che ha portato all'arresto di due fratelli di Cattolica con l'accusa di tentato omicidio in concorso.

In base a quanto si apprende intorno all'una e mezza di notte i Carabinieri hanno trovato nei pressi del Comune di Gabicce un uomo ferito, un 52enne di origine napoletana residente nella cittadina al confine tra Romagna e Marche. Diverse le ferite e le macchie di sangue in varie parti del corpo dell'uomo che giaceva a terra. Quest'ultimo ha riferito ai Carabinieri di essersi incontrato con i due fratelli cattolichini ed è nata evidentemente una violenta lite in cui il 52enne ha avuto la peggio, parlando anche di un'aggressione con un coltello.

Il ferito è stato ovviamente soccorso mentre i Carabinieri in breve tempo hanno rintracciato i due fratelli, due cattolichini di 40 e 34 anni, che sono stati appunto arrestati con una accusa piuttosto pesante, che è quella di tentato omicidio in concorso.

E' emerso che uno dei due sarebbe stato l'aggressore materiale, e non è detto che sia stato usato un coltello, ma piuttosto un punteruolo o un altro oggetto metallico, mentre l'altro fratello si trovava in auto, e sarebbe intervenuto per dividere i due litiganti. I due cattolichini arrestati sono assistiti dagli avvocati Mirko Damasco e Robert Venturi.