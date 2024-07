Tentato omicidio a Morciano, la discussione finisce a coltellate: ad avere la peggio un 47enne

Poteva finire in tragedia una feroce aggressione che si è registrata nel pomeriggio di martedì (16 luglio) in pieno centro a Morciano di Romagna, in via Colombari, poco distante da un bar. Un uomo, di 48 anni, residente in un paese della provincia, si è scagliato contro il rivale con cui aveva appena avuto una discussione e una terza persona che ha tentato di dividerli. Ad avere la peggio sarebbe stato quest’ultimo, un 47enne di origini pugliesi ma residente nel riminese: oltre che da pugni e calci è stato raggiunto da una serie di coltellate. L’uomo avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo, a braccia, petto e un fendente sarebbe entrato nel torace.

Un quadro che assume i contorni del tentato omicidio: il 47enne ha rimediato ferite giudicate guaribili in 40 giorni di prognosi, è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini e non è in pericolo di vita. Anche una seconda persona, sempre intervenuta per sedare la rissa, sarebbe rimasta ferita anche se in maniera più lieve. La discussione sembrerebbe essere nata per motivi banali, fino però a sfociare in un'aggressione feroce. Dopo la zuffa, il 48enne è fuggito a bordo di un’auto, ma successivamente rintracciato dai carabinieri dopo aver raccolto una serie di testimonianze: è stato dichiarato in stato di fermo e condotto in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria e in attesa dell'interrogatorio di convalida. Ai carabinieri ha spiegato di aver avuto una discussione con un conoscente, ma di non aver accoltellato nessuno.

Nel frattempo sul posto dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Morciano e della sezione Radiomobile di Riccione insieme all'ambulanza del 118. Il ferito più grave dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Infermi di Rimini.