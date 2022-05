Tentato stupro al parco Marecchia durante il jogging, svolta nelle indagini: arrestato un 27enne

E' accusato di aver tentato di violentare una ragazza che stava facendo jogging al parco Marecchia. Un 27enne di nazionalità somala è stato arrestato mercoledì dagli agenti della Polizia di Stato di Rimini al termine di un'attività investigativa. L'episodio in questione risale al primo maggio: in quell’occasione la vittima, intenta a fare jogging, era stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto, il quale, dopo averle tappato la bocca per impedirle di urlare, l’aveva bloccata cingendole con forza l’addome.

Secondo quanto ricostruito dai detective della questura, la donna aveva tentato una reazione voltandosi di scatto, ma di tutta risposta era stata scaraventata violentemente al suolo. Una volta postosi a cavalcioni sulle gambe di quest’ultima, l’aggressore - questa la ricostruzione degli investigatori - aveva tentato di sfilarle i pantaloni, non riuscendovi solo per la resistenza opposta, ma, nonostante le invocazioni di aiuto della vittima, si era alzato iniziando a masturbarsi davanti a lei. Provvidenziale l'intervento di due passanti, uno dei quali aveva immediatamente allertato il numero d’emergenza; vistosi scoperto, il somalo è fuggito, non prima di tentare di impossessarsi della bici dell’altro passante, il quale, nel tentativo riuscito di difendere la propria bici, è stato scaraventato in terra, riportando delle escoriazioni a gambe e braccia.

Le ricerche del soggetto, che sul momento non avevano avuto successo, sono proseguite sino a alla mattinata di mercoledì, quando i poliziotti della Squadra Mobile Sezione Reati contro la Persona, avendo appreso che nel corso della notte appena trascorsa il ventisettenne era stato controllato da una Volante: in ragione della sua estrema somiglianza con l’autore dell’aggressione del 1° maggio ha posto in visione la sua foto alla donna ed al passante che aveva allertato il 112; entrambi lo hanno riconosciuto senza ombra di dubbio. Ora il 27enne si trova in carcere in attesa della convalida dell'arresto.