Attira una ragazza in casa simulando un emergenza e cerca di violentarla puntandole il coltello alla gola

Momenti di terrore per una 19enne che, nel pomeriggio di mercoledì, è stata aggredita da un maniaco 40enne che ha cercato di violentarla puntandole un coltello alla gola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Squadra mobile della Questura di Rimini la vittima stava passeggiando in strada nella zona di via Marecchiese quando la sua attenzione è stata attirata da un uomo che chiedeva aiuto dal balcone di casa. La giovane, credendo che si trattasse di un'emergenza, è stata così convinta dal maniaco a salire nell'appartamento ma appena arrivata sulla soglia di casa è stata aggredita con un coltello alla gola. L'uomo l'ha trascinata all'interno dell'appartamento e, dopo averle tappato la bocca con una mano, ha cercato di stuprarla.

Ne è nata una colluttazione con la vittima che è riuscita a gridare per chiedere aiuto e le sue urla sono state sentite da un vicino di casa che è accorso per capire cosa stesse succedendo. Da dietro la porta, però, il 40enne ha spiegato che si trattava di un semplice gioco ma questa versione non ha convinto il vicino che ha dato l'allarme alla polizia. Capendo di essere stato scoperto, l'aggressore ha liberato la 19enne ma nel frattempo sul posto si sono precipitate le Volanti che hanno bloccato l'uomo. Portato in Questura e ascoltato dalla Mobile, è emerso che il 40enne aveva già dei precedenti specifici nei confronti di una minorenne ed è stato quindi arrestato su disposizione del pubblico ministero di turno e trasferito nel carcere dei "Casetti" in attesa della convalida. La vittima, invece, è stata trasportata in stato di shock al Pronto Soccorso dell'Ospedale Infermi di Rimini, dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni a causa di alcune piccole lesioni riportate nel corso della violenta aggressione, causate, tra l'altro, da alcuni morsi che l'aggressore le ha dato sulle braccia nel tentativo di farla desistere da ogni reazione.