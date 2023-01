Minaccia di buttarsi dal ponte di Tiberio, salvato in extremis

Momenti di paura nella prima serata di venerdì in centro storico a Rimini dove un ragazzo ha tentato il gesto estremo minacciando di buttarsi dal ponte di Tiberio. Il giovane, un 21enne, sarebbe salito sul parapetto insistendo di volerla fare finita e i tanti passanti che intorno alle 19.15 affollavano la zona hanno dato l'allarme. Sul posto si è precipitata una Volante della Questura con gli agenti che hanno iniziato a parlare con l'aspirante suicida per cercare di farlo ragionare per avvicinarsi sempre più al 21enne e poi, con un guizzo, afferrarlo e trascinarlo in sicurezza. Sul posto, per le cure del caso, è intervenuto anche il 118.