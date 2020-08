Tentava di rubare una bicicletta per comprare la droga: la polizia tempestivamente lo blocca

Nella serata di sabato alle ore 20.35 circa, la Sala Operativa della Questura di Rimini ha segnalato alle Volanti presenti sul territorio una comunicazione di un tentativo di furto di una bicicletta. Un equipaggio della Squadra Volanti si è portata nel luogo del furto e ha preso ancora presente il presunto ladro, un uomo di 38 anni, residente nella provincia di Lecce. L'uomo ha cercato di occultarsi dietro la vegetazione, ma è stato sorpreso dai poliziotti mentre cercava di rompere il lucchetto in ferro, servendosi di due grossi massi. Secondo le indagini ll malvivente intendeva rivendere la bicicletta e con il guadagno acquistare qualche dose di stupefacente, in quanto tossicodipendente da diversi anni. Date le circostanze il giovane è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.