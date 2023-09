Tentò di uccidere il compagno col veleno per topi: l'Appello conferma la condanna di primo grado

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 10 anni, inflitta in primo grado, per Gemma Pirani ritenuta colpevole del tentato omicidio nei confronti dell'anziano compagno. La donna, 80enne, secondo le accuse avrebbe cercato di avvelenare il compagno 84enne Dino Pierani usando un topicida con l'obiettivo di impossessarsi dell'eredità. A far scoprire i tentativi dell'anziana, che viveva con l'uomo da 30 anni, era stato il ricovero di quest'ultimo in ospedale nell'agosto del 2018. I medici l'avevano salvato in extremis quando stava per morire dissanguato e, fin da subito, erano nati dei sospetti poi confermati dalle analisi che avevano rilevato il veleno nel corpo dell'uomo poi deceduto per cause naturali nel 2020. Ne era nata un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi e, gli inquirenti dell'Arma, avevano trovato nell'abitazione della coppia il topicida. La donna aveva sempre sostenuto che venisse utilizzato per eliminare i ratti ma l'inchiesta aveva fatto emergere dei dissidi famigliari.

La Pirani, infatti, aveva due figli nati da un precedente matrimonio ed era nata una disputa per una casa di proprietà del compagno. L'anziano, affetto da diverse patologie, era seguito da un amministratore di sostegno che aveva chiesto il pagamento dell'affitto al figlio della donna che la stava occupando, L'uomo aveva sostenuto che il patrigno gli avesse concesso di vivere lì gratuitamente, e che alla sua morte sarebbe stata sua. Tutto vero, ma le spese per la malattia e l’assistenza dell’anziano erano tante, e l’amministratore aveva ottenuto dal giudice di poter mettere in vendita l’appartamento. Un quadro che aveva subito insospettito gli investigatori che avevano puntato la lente d'ingrandimento sulla famiglia mentre in ospedale l’anziano lottava per la vita. L'inchiesta si era quindi concentrata sulla Pirani che, in un primo momento, aveva negato ogni addebito per poi crollare anche convinta dagli stessi figli a dire la verità.