Il cattolichino Teo Luzi nuovo Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

Il generale Teo Luzi è il nuovo comandante generale dei carabinieri. Lo ha nominato il Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, e sostituisce il generale Giovanni Nistri. E' stato in particolare responsabile dell'organizzazione logistica, in Italia e all'estero, e dell'impiego delle risorse economiche assegnate per il funzionamento e ammodernamento dell'Arma. In tali vesti, ha fatto parte del "team dirigenziale" incaricato di individuare la strategia per la realizzazione della "spending review" nelle Forze armate e della "task force" costituita per la sua attuazione presso il Ministero della Difesa e ha preso parte agli analoghi lavori presso il Ministero dell'Interno finalizzati alla "spending review" delle Forze di Polizia.

Nato a Cattolica, 61 anni, sposato e con una figlia, Luzi ha intrapreso la carriera militare nel 1978, frequentando i corsi dell'Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri a Roma. Già comandante della Legione Carabinieri Lombardia in Milano, dal 6 settembre 2018, è Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a Roma. Ha quattro lauree (Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze Internazionali e Diplomatiche, Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna). Da Ufficiale Superiore, ha ricoperto gli incarichi di Capo Sezione presso l'Ufficio Logistico e di Capo Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di Capo Cellula G4 nell'ambito della missione "Multinatinal Specialized Units" a Sarajevo e di Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo.