Terme riminesi per 26 mila persone, dopo il Covid tornano a crescere presenze e fatturati

Nella giornata di venerdì, 10 maggio, l’assemblea dei soci di Riminiterme ha approvato all’unanimità il Bilancio di Esercizio dell’anno 2023. Dopo gli anni difficili legati al Covid, la società è tornata a registrare utili con un anno di anticipo rispetto alle previsioni. L’utile prima delle imposte è pari a 91.033 euro, mentre quello netto è di 63.322 euro dopo aver accantonato imposte per 27.711 euro. Rispetto all’anno precedente il fatturato è cresciuto del 20% portandosi a 3,9 milioni di euro.

Complessivamente, sono state oltre 260 mila le prestazioni erogate dal centro termale riminese, grazie anche agli ottimi risultati del progetto Thalassà per la prevenzione sociosanitaria over 65 anni. I clienti sono stati oltre 26 mila, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente: da segnalare in particolar modo la crescita dei clienti per cure termali (+21,3%) e di quelli wellness (+18,4%).

La società ha effettuato investimenti per oltre 140 mila euro per l’aggiornamento e il rinnovo di attrezzature e impianti. Riminiterme ha inoltre confermato la propria certificazione ISO 45001 sulla sicurezza sui luoghi lavoro. Nel corso dell’anno 2023 la società ha onorato i propri impegni verso i collaboratori e i dipendenti (in aumento di qualche unità), liquidando retribuzioni e compensi per un totale di oltre 1.900.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, che erano stati auspicati in fase di programmazione del 2023, ma certamente non erano scontati - è il commento di Ivan Gambaccini, amministratore unico di Riminiterme, che prosegue -. Desidero ringraziare la direzione, i consulenti e tutti coloro che hanno lavorato con noi, e in particolar modo i dipendenti dell’azienda il cui contributo è stato fondamentale. Dopo anni difficili dovuti al Covid, all’aumento dei costi dell’energia e ai tassi di interesse, oggi possiamo guardare il Bilancio con maggiore serenità. L’intento è di proseguire in questa direzione. Riminiterme è una ricchezza del nostro territorio e noi ci impegniamo ogni giorno per migliorare e mantenere alta la qualità dei servizi offerti e il valore della struttura, unica nel suo genere”.

Il centro termale di Miramare si prepara ora ad una stagione ricca di appuntamenti e iniziative. A cominciare da Riminiwellness off, il fuorisalone del fitness e del benessere, dal 30 maggio al 2 giugno, in concomitanza con la 18esima edizione di Riminiwellness. Anche Riminiterme aderisce al cartellone di eventi diffusi in tutta la città.

Il 30 maggio si parte con “Excuses don’t burn calories!”, una esperienza di Spin Ruf cycling a due passi dal mare. Il 31 maggio si continua con la festa finale del progetto Thalassà 2024: in programma attività motorie per over 60, dalla camminata sulla battigia alla ginnastica dolce fino ad arrivare ai balli di gruppo, in collaborazione con Comune di Rimini e Ausl Romagna. Tra gli appuntamenti in dirittura di arrivo, c’è anche quello con La Notte Celeste delle Terme dell’Emilia-Romagna (22 giugno).