Termina il contenzioso per la Piazzetta delle Erbe, dopo anni di sentenze il Comune acquisisce l’area

Nella seduta del Consiglio Comunale è stata approvata l’acquisizione dell’area denominata Piazzetta delle Erbe. L’area, che si trova nel centro città tra via Bastioni e via Marx, venne inizialmente concessa in locazione al Comune di Cattolica nei primi mesi del 1966 per svolgervi il mercato ambulante ortofrutticolo. Nel 1981 l’area fu espropriata per motivi di pubblico interesse e la società proprietaria impugnò immediatamente il provvedimento con un ricorso prima al Tar poi al Consiglio di Stato che decretò l'annullamento della procedura. Dopo alcuni tentativi transativi risalenti agli anni 2007 e 2009 la società espropriata ha nuovamente adito i giudici amministrativi che hanno ordinato la restituzione del bene e il risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima, con la facoltà da parte dell'amministrazione comunale di acquisto legittimo del bene stesso, possibilmente con l'accordo del privato espropriato. L’attuale amministrazione ha posto in essere diversi atti per la definizione degli importi dovuti e il necessario frazionamento dell’area, al termine di questo percorso i tecnici hanno ritenuto congruo un valore complessivo di 1 milione di euro più la concessione di 3 posti auto per 50 anni per un valore di 45 mila euro quale ristoro per l'acquisizione definitiva dell'area al patrimonio comunale.

“Grazie all’approvazione in Consiglio Comunale di questa acquisizione – interviene la sindaca Franca Foronchi - si pone fine a una vicenda nata più di 50 anni fa. Un risultato per nulla scontato che permettere al Comune di Cattolica di alleggerire il bilancio da un contenzioso che gravava sulla capacità di spesa della nostra città da troppo tempo. Assicuriamo in questo modo ai cattolichini la proprietà di un bene nel centro, a due passi dal Mercato Coperto e dalla vie commerciali, che è nostra intenzione valorizzare al meglio. Abbiamo messo in atto un vero cambio di marcia rispetto al passato, infatti, mentre per anni abbiamo assistito alla vendita di parti del patrimonio comunale, con questa scelta abbiamo, invece, deciso di incrementarlo acquisendo un area di grande pregio. Un ringraziamento va ai consiglieri comunali di maggioranza per il lavoro di approfondimento svolto e al dirigente Baldino Gaddi e ai suoi collaboratori per aver intrapreso un percorso sicuramente complesso ma che con grande tenacia e professionalità sono riusciti a portare a termine con successo”.

“L’attuale amministrazione – commenta l’assessora al patrimonio Claudia Gabellini - con un grande impegno e grazie all’abnegazione degli uffici è riuscita a conseguire un importante risultato per la città portando a conclusione una vicenda che ha impegnato diverse amministrazioni che si sono avvicendate negli anni, senza ulteriori pendenze tra l'Amministrazione Comunale e il privato. Abbiamo da subito riconosciuto il valore strategico, l’interesse pubblico e l’importanza storica dell’area e per questo tutti gli sforzi sono stati orientati a ottenerne l’acquisizione e a stralciare il debito maturato nel tempo. Un’area importante per la città, conosciuta e utilizzata da sempre da tutti i cattolichini, che rimarrà, attraverso la definitiva acquisizione, nella piena disposizione dei cittadini con la volontà dell’Amministrazione di valorizzarla sia dal punto di vista archeologico che della sosta”.