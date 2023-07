L’Amministrazione Comunale di Pennabilli, ha comunicato che sono terminati i lavori di allestimento dell’Antico Palazzo del Bargello. Spiega il Sindaco Mauro Giannini: “Questo intervento, che si affianca al Museo di Informatica già operativo, sarà una istituzione permanente al servizio della società per la promozione di attività sociali e culturali. Non sarà soltanto il luogo deputato alla conservazione, ma potrà diventare anche un fondamentale contenitore utilizzabile per ogni esposizione di materiale informativo, soprattutto in forma digitale. Questo intervento, inserito nelle “Aree Interne”, è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 120.000 € ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Opera eseguita senza indebitare il Comune di Pennabilli.