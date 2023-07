In terrazza con Simona Ventura, si apre con Pupi Avati e Paola Perego. Poi arriva Massimo Giletti

Tornano gli incontri culturali della Terrazza della Dolce Vita che valorizzano l’estate riminese. Giunti alla quarta edizione i salotti culturali en plein air sono ideati e organizzati da Giovanni Terzi e Simona Ventura nel giardino del Grand Hotel di Rimini (ore 19.00, a ingresso gratuito, con prenotazione alla mail: congressi@grandhotelrimini.com, oppure al telefono: 0541/22122). 30 protagonisti per 12 serate, tra giornalisti, sportivi, esponenti della politica, nomi celebri dello spettacolo nazionale e internazionale che si danno appuntamento dal 30 luglio al 10 agosto nella terrazza dell’hotel dei sogni raccontato da Federico Fellini per raccontare aneddoti e ricordi legati alla carriera intervistati da Terzi e Ventura. Tema della rassegna di quest’anno è “L’amore salverà il mondo”.

Si comincia domenica 30 luglio con una serata che si snoda tra Pupi Avati, che presenta il suo ultimo romanzo “L’alta fantasia”, e la conduttrice televisiva Paola Perego. Il 31 luglio sarà la volta del giornalista Massimo Giletti, insieme al direttore di Lonely Planet Italia, Angelo Pittro, mentre il primo agosto siedono nel salotto riminese l’attrice Marisa Laurito e la scrittrice e giornalista, già vicepresidente della Commissione esteri della Camera, Fiamma Nirenstein.

Il 2 agosto arriva a Rimini l’attore e regista statunitense Anson Williams, celebre per aver interpretato il personaggio di Potsie nella serie Happy Days, con lui anche il bassista Saturnino e la cantante brasiliana, icona dance degli Anni ’90, Olga Maria de Souza, in arte Corona. Sempre il 2 agosto sarà possibile partecipare alla Charity Dinner che vede protagonisti il bassista Saturnino in veste di Dj e l’esibizione di Corona.

Il cantante statunitense, icona dance degli Anni ’80, Leroy Gomez e il comico Maurizio Ferrini sono gli ospiti del 3 agosto. Ferrini allieterà il pubblico anche nell’ambito di altri incontri dove apparirà, deus ex machina, in veste di uno dei suoi personaggi più riusciti, la Signora Coriandoli. Il 4 agosto si incontrano il pilota motociclistico, 15 volte campione del mondo, Giacomo Agostini e l’imprenditore Matteo Zoppas, presidente ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero). Si continua il 5 agosto con il giornalista e conduttore Tiberio Timperi, in un appuntamento che lo vede insieme al cantante italiano Gary Low.

Il 6 agosto il conduttore televisivo Francesco Vecchi presenta il suo libro “Non dobbiamo salvare il mondo”. La serata si concentrerà poi sul telefilm degli anni Ottanta: Happy Days! Anson Williams (Potsie) insieme a Emilio Targia, giornalista, e a Giuseppe Ganelli (fondatore dell’Happy Days International Fans Club), presentano il libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”. Ad arricchire questa originale serata anche contributi video di Henry Winkler, il mitico Fonzie, e di altri personaggi del celebre telefilm.

Il 7 agosto Giovanni Terzi intervista un parterre ricchissimo: Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico e senatore, il giornalista e politico francese Andrea Gattolin e Svetlana Tikhanovskaya, politica e leader dell’opposizione bielorussa. Simona Ventura presenterà il libro di Giovanni Terzi “Shukran”.

Si prosegue l’8 agosto con il comico Piero Chiambretti e Monsignor Giulio Dellavite. Quest’ultimo presenta il libro: “Elogio della normalità”.

Il 9 agosto, con un interessante salotto “al femminile” sul tema della violenza, Simona Ventura dialoga con l’avvocato e saggista Annamaria Bernardini De Pace, il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, Mafalda Garro (responsabile dell’associazione Segno che si occupa di minori) e il Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato, l'avvocatessa Elisabetta Aldrovandi.

L’iniziativa si conclude il 10 agosto con il pilota Giancarlo Fisichella e il cantautore Marco Ferradini.

Inoltre, dal 3 agosto al 6 agosto, dalle 09 fino 10.30 e dalle 18 fino alle 19.30, sulla spiaggia del Grand Hotel di Rimini si può partecipare alle Lezioni gratuite di Bikram Yoga con master Dino Baranzelli e Giovanna Contardi. Per partecipare è necessario prenotare a: bikramyoga.terrazza2023@gmail.com



La Terrazza della Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.